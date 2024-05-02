TikTok заключил новое соглашение с Universal Music: вернутся песни известных артистов

ТікТок и холдинг лейблов звукозаписи Universal Music Group (UMG) заключили новое лицензионное соглашение на использование музыкального контента.

Об этом сообщает TechCrunch.

Пользователи TikTok снова смогут использовать треки известных артистов, таких как Тейлор Свифт, Билли Эйлиш и Ариана Гранде. Остальные финансовые детали сделки не разглашаются.

Каталог будет доступен для создания видео за одну-две недели. Это также означает, что существующие видео с использованием музыки UMG, которые были выключены, будут выключены, как только каталог станет доступным.

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Напомним:

Холдинг лейблов звукозаписи Universal Music Group, который владеет правами на музыку многих мировых звезд, таких как Тейлор Свифт, The Weeknd и Дрейк, объявила, что планирует удалить свои песни с TikTok из-за разногласий между компаниями по оплате.