Глава Єврокомісії не виключає заборону TikTok в ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключає введення заборони на TikTok в Євросоюзі.

Про це вона заявила під час дебатів, що відбулися в Маастрихті, в яких брали участь провідні кандидати від партій на виборах 2024 року, повідомляє Politico.

"Це не виключено", - сказала фон дер Ляєн.

Вона одразу ж додала, що Єврокомісія була "найпершою установою у світі, яка заборонила TikTok на наших корпоративних телефонах".

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"Ми точно знаємо про небезпеку TikTok", - додала вона.

Нагадаємо:

Власник TikTok, компанія ByteDance, радше закриє свій додаток, ніж продасть його, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах додатків у США.

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Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.

Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року.

TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили 7 мільйонів доларів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.