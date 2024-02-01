Без Тейлор Свіфт, The Weeknd і Дрейка: Universal Music видалить свої пісні з TikTok

Тейлор Свіфт Getty Images

Холдинг лейблів звукозапису Universal Music Group, який володіє правами на музику багатьох світових зірок, таких як Тейлор Свіфт, The Weeknd та Дрейк, оголосила, що планує видалити свої пісні з TikTok через розбіжності між компаніями щодо оплати.

Про це йдеться у заяві UMG.

За словами холдингу, умови його співпраці з TikTok визначені контрактом, який закінчується 31 січня 2024 року.

"Під час переговорів про продовження контракту ми наполягали на трьох критично важливих питаннях - належній компенсації нашим артистам і авторам пісень, захисті артистів-людей від шкідливого впливу штучного інтелекту та онлайн-безпеці для користувачів TikTok", - йдеться у заяві.

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"Що стосується питання винагороди артистам і авторам пісень, TikTok запропонував платити нашим артистам і авторам пісень за ставкою, яка сягає лише частину ставки, яку платять інші великі платформи. Хоча TikTok має понад мільярд користувачів, він становить лише 1% загальних доходів Universal", - каже холдинг.

TikTok намагається побудувати бізнес на основі музики, не сплачуючи за неї справедливу ціну, наголошують в Universal Music Group.

У відповідь TikTok заявив, що "йому сумно і прикро, що Universal Music Group поставила власну жадібність вище за інтереси своїх артистів і авторів пісень".

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"Незважаючи на неправдивий наратив і риторику Universal, факт залишається фактом: вони вирішили відмовитися від потужної підтримки платформи з більш ніж мільярдом користувачів, яка слугує безкоштовним інструментом для просування та відкриття їхнього таланту.

TikTok зміг досягти домовленостей "в першу чергу для артистів" з усіма іншими лейблами та видавництвами. Очевидно, що корисливі дії Universal не відповідають інтересам артистів, авторів пісень та шанувальників", - кажуть в TikTok.

Економічна правда