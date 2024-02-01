Без Тейлор Свіфт, The Weeknd і Дрейка: Universal Music видалить свої пісні з TikTok
Холдинг лейблів звукозапису Universal Music Group, який володіє правами на музику багатьох світових зірок, таких як Тейлор Свіфт, The Weeknd та Дрейк, оголосила, що планує видалити свої пісні з TikTok через розбіжності між компаніями щодо оплати.
Про це йдеться у заяві UMG.
За словами холдингу, умови його співпраці з TikTok визначені контрактом, який закінчується 31 січня 2024 року.
"Під час переговорів про продовження контракту ми наполягали на трьох критично важливих питаннях - належній компенсації нашим артистам і авторам пісень, захисті артистів-людей від шкідливого впливу штучного інтелекту та онлайн-безпеці для користувачів TikTok", - йдеться у заяві.
"Що стосується питання винагороди артистам і авторам пісень, TikTok запропонував платити нашим артистам і авторам пісень за ставкою, яка сягає лише частину ставки, яку платять інші великі платформи. Хоча TikTok має понад мільярд користувачів, він становить лише 1% загальних доходів Universal", - каже холдинг.
TikTok намагається побудувати бізнес на основі музики, не сплачуючи за неї справедливу ціну, наголошують в Universal Music Group.
У відповідь TikTok заявив, що "йому сумно і прикро, що Universal Music Group поставила власну жадібність вище за інтереси своїх артистів і авторів пісень".
"Незважаючи на неправдивий наратив і риторику Universal, факт залишається фактом: вони вирішили відмовитися від потужної підтримки платформи з більш ніж мільярдом користувачів, яка слугує безкоштовним інструментом для просування та відкриття їхнього таланту.
TikTok зміг досягти домовленостей "в першу чергу для артистів" з усіма іншими лейблами та видавництвами. Очевидно, що корисливі дії Universal не відповідають інтересам артистів, авторів пісень та шанувальників", - кажуть в TikTok.
Економічна правда