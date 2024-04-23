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"Укрнафта" збільшила запаси на 3 мільйони тонн нафти та 600 мільйонів кубометрів газу

Вівторок, 23 квітня 2024, 12:25 - Артур Крижний

ПАТ "Укрнафта" збільшило запаси та ресурси більше ніж на 3 млн тонн нафти та 0,6 млрд куб. м газу завдяки розширенню меж наявних спеціальних дозволів на заході України.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Причина розширення меж спецдозволів - приведення їх розмірів до контурів продуктивних покладів родовищ. Вже отримані відповідні накази Державної служби геології та надр України", - зазначив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Зокрема, площа першої ділянки після розширення меж збільшилася на понад 50% і тепер становить 0,93 кв. км. Загальний обсяг запасів збільшився на 221 тис. тонн нафти та 19 млн куб. м газу.

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Площа другої ділянки збільшилася на третину - до 8,7 кв. км. Загальний обсяг запасів збільшився на 836 тис. тонн нафти та 402 млн куб. м газу.

Третій спецдозвіл збільшено на 36%, площа ділянки тепер становить 7,12 кв. км. Загальний обсяг запасів збільшився на понад 1,9 млн тонн нафти та 205 млн куб. м розчиненого в нафті газу.

Економічна правда.

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енергетика Укрнафта нафта газ
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