"Укрнафта" продовжила продаж пального жителям Харківщини за нижчою ціною
Середа, 1 травня 2024, 12:51 -
ПАТ "Укрнафта" продовжило відпуск пального для жителів Харкова й області за спеціальною ціною до кінця травня 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Йдеться про знижку на автозаправних комплексах UKRNAFTA у регіоні обсягом 3 грн від стели на дизель і бензин марки А-95", – уточнюють в "Укрнафти".
За необхідності, відпуск пального за зниженою ціною буде продовжено, додали у пресслужбі.
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Враховуючи дефіцит генерації в енергосистемі, "Укрнафта" зменшує споживання електроенергії на автозаправних станціях з 17:00 до 7:00.
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