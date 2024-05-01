"Укрнафта" продовжила продаж пального жителям Харківщини за нижчою ціною

Укрнафта

ПАТ "Укрнафта" продовжило відпуск пального для жителів Харкова й області за спеціальною ціною до кінця травня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Йдеться про знижку на автозаправних комплексах UKRNAFTA у регіоні обсягом 3 грн від стели на дизель і бензин марки А-95", – уточнюють в "Укрнафти".

За необхідності, відпуск пального за зниженою ціною буде продовжено, додали у пресслужбі.

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Нагадаємо:

Враховуючи дефіцит генерації в енергосистемі, "Укрнафта" зменшує споживання електроенергії на автозаправних станціях з 17:00 до 7:00.