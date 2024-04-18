Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

"Укрнафта" змешить споживання електроенергії на АЗС

Четвер, 18 квітня 2024, 18:35 - Олексій Павлиш

Враховуючи дефіцит генерації в енергосистемі, "Укрнафта" зменшує споживання електроенергії на автозаправних станціях з 17:00 до 7:00.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Зокрема, буде зменшено зовнішнє та внутрішнє освітлення. Також у вечірні години, коли споживання в енергосистемі найвище, буде мінімізовано роботу холодильного та іншого енергоємного обладнання", - заявили в "Укрнафті".

Нагадаємо:

Реклама:

Дефіцит генерації в енергосистемі виник через масовані російські обстріли українських електростанцій.

Українцям варто економити споживання електроенергії кожного дня в пікові години (з 19:00 до 22:00), заявили в Yasno.

В період проведення ремонтної кампанії на електростанціях навесні і влітку цього року НЕК "Укренерго" буде змушена застосовувати графіки обмеження промислових споживачів в умовах виникнення дефіциту в енергосистемі.

Реклама:

Читайте також: Росія продовжує нищити українську енергетику. Що чекає на Україну без ТЕС? Роз'яснення

Економічна правда

Укрнафта АЗС електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
"Укрнафта" пробурить ще дві нафтові свердловини на заході України 8 квітня 2024, 20:24
Скромні дивіденди від облгазів Фірташа, на приватизаційному фронті – без змін 8 квітня 2024, 18:55
За 2023 рік "Укрнафта" отримала понад 23 мільярда чистим прибутком 4 квітня 2024, 15:43
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті