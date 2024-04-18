"Укрнафта" змешить споживання електроенергії на АЗС

Враховуючи дефіцит генерації в енергосистемі, "Укрнафта" зменшує споживання електроенергії на автозаправних станціях з 17:00 до 7:00.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Зокрема, буде зменшено зовнішнє та внутрішнє освітлення. Також у вечірні години, коли споживання в енергосистемі найвище, буде мінімізовано роботу холодильного та іншого енергоємного обладнання", - заявили в "Укрнафті".

Нагадаємо:

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Дефіцит генерації в енергосистемі виник через масовані російські обстріли українських електростанцій.

Українцям варто економити споживання електроенергії кожного дня в пікові години (з 19:00 до 22:00), заявили в Yasno.

В період проведення ремонтної кампанії на електростанціях навесні і влітку цього року НЕК "Укренерго" буде змушена застосовувати графіки обмеження промислових споживачів в умовах виникнення дефіциту в енергосистемі.

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Економічна правда