"Укрнафта" змешить споживання електроенергії на АЗС
Враховуючи дефіцит генерації в енергосистемі, "Укрнафта" зменшує споживання електроенергії на автозаправних станціях з 17:00 до 7:00.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Зокрема, буде зменшено зовнішнє та внутрішнє освітлення. Також у вечірні години, коли споживання в енергосистемі найвище, буде мінімізовано роботу холодильного та іншого енергоємного обладнання", - заявили в "Укрнафті".
Нагадаємо:
Дефіцит генерації в енергосистемі виник через масовані російські обстріли українських електростанцій.
Українцям варто економити споживання електроенергії кожного дня в пікові години (з 19:00 до 22:00), заявили в Yasno.
В період проведення ремонтної кампанії на електростанціях навесні і влітку цього року НЕК "Укренерго" буде змушена застосовувати графіки обмеження промислових споживачів в умовах виникнення дефіциту в енергосистемі.
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Економічна правда