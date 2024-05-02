"Укрнафта" провела первое за 11 лет 3D сейсмическое исследование

фото: укрнафта

"Укрнафта" впервые за 11 лет провела масштабное 3D сейсмическое исследование на технологической площади размером 98 квадратных километров, собрав почти 400 гигабайт данных - результаты позволят создать качественную геологическую модель месторождения.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Отмечается, что конечная цель проекта - минимизация рисков при бурении новых скважин и интенсификация разработки известных залежей, а также поиск новых объектов в пределах месторождения.

"Специалисты работали с начала февраля по конец апреля 2024 года.

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Условия работы были сложными - большое количество снега зимой, бездорожье, весенние дожди. Фактически, проект уникальный для региона: впервые исследования проводили с такой высокой плотностью датчиков и в таких сложных поверхностных условиях", - заявили в "Укрнафты".

Полученные материалы после цифровой обработки, которая займет около двух месяцев, будут иметь значительный потенциал для изучения геологической структуры месторождения: дадут возможность создать качественную геологическую модель и спрогнозировать свойства коллекторов на целевых горизонтах, пояснили в госкомпании.

Это позволит "Укрнафте" увеличивать подтвержденные запасы углеводородов и наращивать добычу за счет успешного бурения новых скважин и проведения мероприятий по интенсификации на существующих.

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Напомним:

ПАО "Укрнафта" увеличило запасы и ресурсы более чем на 3 млн тонн нефти и 0,6 млрд куб. м газа благодаря расширению границ имеющихся специальных разрешений на западе Украины.

Экономическая правда