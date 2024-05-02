В РФ немає західних активів на симетричну конфіскацію у відповідь: як може помститися

На території Росії недостатньо західних активів для пропорційної конфіскації у відповідь, але вона все одно має способи помститися Заходу, якщо той наважиться на стягнення її міжнародних резервів та інших державних активів.

Про це пише агентство Reuters.

Колишній президент РФ Дмитро Медведє визнав, що Росія не має достатньо американської державної власності для симетричної відповіді, і замість цього їй доведеться забрати гроші приватних інвесторів - крок, який, за його словами, буде "не менш болючим".

За оцінками спеціалістів, з якими поспілкувалося агентство Reuters, найімовірнішою відповіддю Росії буде конфіскація грошей та цінних паперів зі спеціальних рахунків типу "С" із заблокованим доступом. Росія не розголошує, скільки саме активів на цих рахунках, але ця сума нібито порівнянна із замороженими на Заході $300 млрд.

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Російський юрист на засадах анонімності, знайомий з рахунками С, сказав, що якщо нерезиденти відмовляться брати участь у схемі обміну активами, якою керує призначений державою російський брокер, єдиним варіантом, що залишиться, буде конфіскація або стягнення.

За цією схемою, західні інвестори отримають заблоковані росіянами іноземні цінні папери, а росіяни - заблоковані західними інвесторами російські цінні папери. Втім, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив на вихідних, що в Росії все ще є багато західних грошей, які можуть стати мішенню для контрзаходів Москви.

Інший спосіб - змусити західні компанії продавати свій російський бізнес за половину вартості й менше або передавати його під державне управління. За словами одного з економістів, крім часток у компаніях і фізичних активів, Росія може націлитися на іноземні інвестиції, що зберігаються в цінних паперах. Однак, значна частка іноземних грошей, ймовірно, надходить від російських компаній, зареєстрованих за кордоном.

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Ще одна сфера впливу, яка залишається у Росії, – це брюссельський депозитарій Euroclear, який зберігає більшість російських резервів.

По-перше, конфіскація російських активів може змусити інші країни, такі як Китай, репатріювати резерви для їх безпеки. А по-друге, існує ризик, що Росія може через суд спробувати конфіскувати активи Euroclear у депозитаріях в Гонконгу, Дубаї тощо. Це може виснажити його капітал і призвести до того, що Euroclear знадобляться великі грошові вливання.

Економічна правда.