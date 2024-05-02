У РФ нет западных активов на симметричную конфискацию в ответ: как может отомстить

На территории России недостаточно западных активов для пропорциональной ответной конфискации, но она все равно имеет способы отомстить Западу, если тот решится на взыскание ее международных резервов и других государственных активов.

Об этом пишет агентство Reuters.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев признал, что Россия не имеет достаточно американской государственной собственности для симметричного ответа, и вместо этого ей придется забрать деньги частных инвесторов - шаг, который, по его словам, будет "не менее болезненным".

По оценкам специалистов, с которыми пообщалось агентство Reuters, наиболее вероятным ответом России будет конфискация денег и ценных бумаг со специальных счетов типа "С" с заблокированным доступом. Россия не разглашает, сколько именно активов на этих счетах, но эта сумма якобы сопоставима с замороженными на Западе $300 млрд.

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Российский юрист на условиях анонимности, знакомый со счетами С, сказал, что если нерезиденты откажутся участвовать в схеме обмена активами, которой управляет назначенный государством российский брокер, единственным оставшимся вариантом будет конфискация или взыскание.

По этой схеме, западные инвесторы получат заблокированные россиянами иностранные ценные бумаги, а россияне - заблокированные западными инвесторами российские ценные бумаги. Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил на выходных, что в России все еще есть много западных денег, которые могут стать мишенью для контрмер Москвы.

Другой способ - заставить западные компании продавать свой российский бизнес за половину стоимости и меньше или передавать его под государственное управление. По словам одного из экономистов, помимо долей в компаниях и физических активов, Россия может нацелиться на иностранные инвестиции, хранящиеся в ценных бумагах. Однако, значительная доля иностранных денег, вероятно, поступает от российских компаний, зарегистрированных за рубежом.

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Еще одна сфера влияния, которая остается у России, - это брюссельский депозитарий Euroclear, который хранит большинство российских резервов.

Во-первых, конфискация российских активов может заставить другие страны, такие как Китай, репатриировать резервы для их безопасности. А во-вторых, существует риск, что Россия может через суд попытаться конфисковать активы Euroclear в депозитариях в Гонконге, Дубае и тому подобное. Это может истощить его капитал и привести к тому, что Euroclear понадобятся большие денежные вливания.

Экономическая правда.