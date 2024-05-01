Japan Tobacco збереже свій прибутковий російський бізнес - FT

Генеральний директор Japan Tobacco (цигарки Sobranie, Winston, Camel та ін.) заявив, що компанія збереже свій прибутковий російський бізнес, щоб задовольнити інвесторів, після того, як реорганізує свої ланцюжки поставок відповідно до санкцій.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Виробник сигарет спрямовує частину бізнесу через Туреччину і перевів ключовий персонал до Гонконгу, оскільки зв'язки з Росією опинилися під тиском після її вторгнення в Україну, заявив Масамічі Терабатаке в інтерв'ю Financial Times.

Компанія, 33% якої належить японській державі, спочатку заявила, що розгляне можливість продажу свого російського бізнесу після початку війни у 2022 році. Вона вирішила продовжити, але призупинила всю інвестиційну та маркетингову діяльність у Росії. За словами Терабатаке, на цю країну припадало близько 20% загального прибутку компанії.

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За його словами, інвестори були стурбовані будь-яким потенційним зниженням прибутку, і він додав, що порушив би свій фідуціарний обов'язок, якби закрив бізнес, який він міг би продовжувати вести з прибутком.

"Якби я сказав, наприклад, що ми збираємося вийти з бізнесу, інвестори можуть зіткнутися з ризиком втрат. У найгіршому випадку, існує навіть ризик судового позову акціонерів, якщо ми припинимо бізнес, який ми можемо продовжувати", - сказав він.

JT залишилася однією з найбільших іноземних компаній, що не покинула Росію, з більш ніж 4 000 співробітників і чотирма заводами. Загальний прибуток компанії у 2023 році склав 482 млрд ієн (3 млрд доларів).

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Нагадаємо:

Найбільші західні банки, які залишилися в Росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків минулого року, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення, попри обіцянки мінімізувати свої російські ризики.