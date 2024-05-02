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В приложении "Киев Цифровой" появился электронный ученический билет

Четверг, 2 мая 2024, 12:02 - Анастасия Дячкина
 

Электронный ученический билет для бесплатного проезда теперь можно заказать в приложении Киев Цифровой. В то же время существующие пластиковые карты продолжают действовать.

Об этом сообщили в Киеве Цифровой.

Для заказа электронного билета необходимо:

  • обновить приложение;
  • выбрать сервис "Заказ ученического", заполнить данные ученика и заказать цифровой билет;
  • получить номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;
  • добавить ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".

Если пластиковый ученический уже добавлен в приложение, то можно сразу перейти в его настройку и превратить в цифровой. Если у ребенка пока нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной к электронному.

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Напомним:

Минцифры вместе с Министерством социальной политики доработали услугу для ВПЛ в приложении "Дія" – теперь справку и помощь можно получить сразу для всей семьи.

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