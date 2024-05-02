В приложении "Киев Цифровой" появился электронный ученический билет

Электронный ученический билет для бесплатного проезда теперь можно заказать в приложении Киев Цифровой. В то же время существующие пластиковые карты продолжают действовать.

Об этом сообщили в Киеве Цифровой.

Для заказа электронного билета необходимо:

обновить приложение;

выбрать сервис "Заказ ученического", заполнить данные ученика и заказать цифровой билет;

получить номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;

добавить ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".

Если пластиковый ученический уже добавлен в приложение, то можно сразу перейти в его настройку и превратить в цифровой. Если у ребенка пока нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной к электронному.

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