В приложении "Киев Цифровой" появился электронный ученический билет
Четверг, 2 мая 2024, 12:02 -
Электронный ученический билет для бесплатного проезда теперь можно заказать в приложении Киев Цифровой. В то же время существующие пластиковые карты продолжают действовать.
Об этом сообщили в Киеве Цифровой.
Для заказа электронного билета необходимо:
- обновить приложение;
- выбрать сервис "Заказ ученического", заполнить данные ученика и заказать цифровой билет;
- получить номер и пин-код ученического, как только учебное заведение подтвердит данные;
- добавить ученический по номеру и пин-коду в аккаунт ученика в сервисе "Транспортная карта".
Если пластиковый ученический уже добавлен в приложение, то можно сразу перейти в его настройку и превратить в цифровой. Если у ребенка пока нет смартфона, можно заказать пластиковый ученический проездной к электронному.
Реклама:
Напомним:
Минцифры вместе с Министерством социальной политики доработали услугу для ВПЛ в приложении "Дія" – теперь справку и помощь можно получить сразу для всей семьи.
Реклама: