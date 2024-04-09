У Мінкульті відреагували на хейт довкола бронювання працівників цирку та медіа
Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа — прояв неповаги до тих, хто чесно та якісно виконує свою роботу. Також Карандєєв наголосив на значенні культури в країні, яка воює.
Джерело: Ростислав Карандєєв у Facebook
Пряма мова: "Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів України" — не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи".
Деталі: За словами виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики, колектив постійно гастролює по всій території України, виступає в госпіталях, в укриттях й непристосованих приміщеннях, а також виїжджає на деокуповані території. За 2023 рік колективом було проведено 1510 вистав які відвідали майже 145 тисяч глядачів в 17 областях України. За 2 місяці 2024 року вже проведено 182 вистави в 14 областях, додає Карандєєв.
"Обов’язок влади - забезпечити сталість та хоча б мінімальну спроможність функціонування такого колективу, як і кожного іншого закладу культури, який, не зважаючи на виклики війни, не припинив свою діяльність, не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання".
Карандєєв також прокоментував бронювання працівників медіа.
Передісторія:
- 8 квітня стало відомо, що у Міністерстві культури каналам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", підтвердили статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації. Також такий статус отримали деякі цирки, музеї, заповідники та національні ансамблі.
- 30 січня Кабінет міністрів оприлюднив новий порядок бронювання військовозобов'язаних, що передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств. Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.