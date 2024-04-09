У Мінкульті відреагували на хейт довкола бронювання працівників цирку та медіа

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа — прояв неповаги до тих, хто чесно та якісно виконує свою роботу. Також Карандєєв наголосив на значенні культури в країні, яка воює.

Джерело: Ростислав Карандєєв у Facebook

Пряма мова: "Як можна робити висновки про важливість закладу культури тільки за його назвою? Державне підприємство "Дирекція пересувних циркових колективів України" — не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а професійний колектив висококласних майстрів своєї справи".

Деталі: За словами виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики, колектив постійно гастролює по всій території України, виступає в госпіталях, в укриттях й непристосованих приміщеннях, а також виїжджає на деокуповані території. За 2023 рік колективом було проведено 1510 вистав які відвідали майже 145 тисяч глядачів в 17 областях України. За 2 місяці 2024 року вже проведено 182 вистави в 14 областях, додає Карандєєв.

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"Обов’язок влади - забезпечити сталість та хоча б мінімальну спроможність функціонування такого колективу, як і кожного іншого закладу культури, який, не зважаючи на виклики війни, не припинив свою діяльність, не розбігся по закордонах, а відповідально виконує своє мистецьке мобілізаційне завдання".

Карандєєв також прокоментував бронювання працівників медіа.

Пряма мова: "Під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та закордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації і опорою національної безпеки України. Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована".

Передісторія:

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8 квітня стало відомо, що у Міністерстві культури каналам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", підтвердили статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації. Також такий статус отримали деякі цирки, музеї, заповідники та національні ансамблі.

30 січня Кабінет міністрів оприлюднив новий порядок бронювання військовозобов'язаних, що передбачає відстрочку від мобілізації для 50% і більше держслужбовців та працівників важливих для країни підприємств. Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Українська правда