В АРМА повідомили, шо не можуть продати яхту Медведчука через спротив екснардепа

Аукціонний дім, який мав організовувати продаж арештованої яхти RoyalRomance, відмовився від підписання договору. АРМА зазначає, що це пов'язано зі "спротивом Медведчука".

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"30 квітня 2024 року Аукціонний дім Troostwijk Auctions (Нідерланди) своїм листом повідомили АРМА про відмову від продовження переговорів для підписання договору про організацію торгів. Зазначені причини ми не розголошуємо, оскільки вони є конфіденційними. Але вони точно повʼязані зі спротивом Медведчука", - повідомила вона.

За умовами конкурсу, пропозиція щодо реалізації 92-метрової яхти "Royal Romance" 1 травня була передана учаснику, який посів 2 місце – це Аукціонний дім Boathouse Auctions (США).

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"АРМА вже отримало офіційне підтвердження від їх представників про початок переговорів. Наразі ми детально обговорюємо всі правові питання та юридичні запобіжники для проведення аукціону", - продовжила Дума.

Нагадаємо:

Хорватський окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про передачу яхти Royal Romance Віктора Медведчука Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу.

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Кабінет Міністрів за ініціативи Агентства з розшуку та менеджменту активів удосконалив процедуру реалізації арештованих активів та впровадив можливість їх продажу за кордоном.

Розкішна п’ятипалубна яхта Royal Romance завдовжки 92,5 метри була побудована відомою нідерландською суднобудівною компанією Feadship. Має басейн 4 на 12 метрів, розташований на головній кормовій палубі. На яхті розміщуються 14 гостей та 22 члени екіпажу. Також на ній є ліфт.

У 2020 році стало відомо, що Медведчук задекларував офшорну компанію Fregata Marine Ltd, якій належить одна з найдорожчих у світі яхт – Royal Romance орієнтовною вартістю $200 млн на свою дружину Оксану Марченко.

Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

18 квітня закінчився термін прийняття документів для участі у конкурсному відборі юрособи, яка реалізовуватиме арештовану яхту Royal Romance Віктора Медведчука. Згідно із повідомленням, претендентів три.

Комісія з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, обрала Troostwijk Auctions реалізатором яхти Медведчука Royal Romance.