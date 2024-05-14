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АРМА отримало право купувати військові облігації за арештовану валюту

Вівторок, 14 травня 2024, 17:49 - Олексій Павлиш

Президент Володимир Зеленський підписав затверджений Верховною Радою законопроєкт №10397, який дозволяє Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) купувати військові облігації за арештовану валюту.

Про це повідомила у Telegram голова АРМА Олена Дума.

"Закон про можливість АРМА купувати військові облігації за арештовану валюту підписано президентом України.

Нацагентство значно розширить свої можливості щодо наповнення державного бюджету - арештовані кошти колаборантів та зрадників України працюватимуть на обороноздатність України.

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Наш наступний крок - закупівля військових облігацій на майже 40 млн дол США", - написала Дума.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10397, який дозволяє Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) інвестувати валюту в військові облігації.

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Передбачається, що АРМА зможе купувати військові облігації, які номінується у валюті, за рахунок арештованих валютних коштів - без втрати коштів для власників чи держави, без махінацій на конвертації.

Облігації можна придбати, використавши не більш ніж 80% усіх наявних на рахунках коштів в доларах США. При цьому не менше ніж 20% усіх коштів продовжують залишатись на рахунках для оперативного управління, наприклад, повернення власнику у разі скасування арешту.

Такі норми будуть діяти під час дії воєнного стану та протягом місяця після його скасування.

Економічна правда

АРМА валюта законодавство
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