США заблокували схему, через яку Дерипаска хотів отримати $1,5 млрд

Міністерство фінансів США 14 травня повідомило про викриття схеми, якою підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска намагався отримати доступ до заморожених 1,5 мільярда доларів за допомогою австрійської групи Raiffeisen.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в пресрелізі відомства.

За даними американського Мінфіну, у червні 2023 року олігарх спільно з росіянином і власником консалтингової фірми "Титул" Дмитрієм Бєлоглазовим узгодив "заплановану операцію з продажу заморожених акцій Дерипаски в європейській компанії".

Після цього була створена дочірня компанія "Титулу" під назвою "Илиадис". Вона на початку 2024 року придбала російську інвестиційну холдингову компанію Rasperia, яка володіє замороженими акціями Дерипаски.

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Саме Rasperia мала виступити стороною угоди про придбання австрійською групою Raiffeisen пакета акцій однієї з найбільших будівельних компаній Європи Strabag на суму понад 1,5 мільярда доларів.

Нині ж Rasperia, "Титул", "Илиадис" та Бєлоглазов потрапили під санкції США як "такі, що працюють або працювали у секторі фінансових послуг економіки Російської Федерації" й допомагали підсанкційному олігарху ухилятись від обмежень.

Нагадаємо, що минулого тижня Raiffeisen несподівано оголосив про скасування угоди з пов'язаною з Дерипаскою компанією, тому що під час спілкування з органами влади "не зміг досягти необхідної впевненості" для її продовєення.

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Відомо, що наміри укласти угоду й раніше викликали критику з боку США, позаяк Дерипаска перебуває під американськими санкціями.

Нагадаємо, що Raiffeisen Bank International є найбільшим західним банком, який продовжує працювати в Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну. Група оголошувала про намір скоротити бізнес у Росії ще навесні 2022 року, але досі цього не зробила.

Європейська правда.