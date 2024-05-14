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МВС відновило замовлення індивідуальних номерів: які зараз ціни

Вівторок, 14 травня 2024, 17:59 - Економічна правда

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили послугу щодо замовлення індивідуальних номерних знаків, яку тимчасово призупинили. 

Про це повідомляє пресслужба МВС. 

Автовласники можуть знову замовляти індивідуальні номерні знаки онлайн – у Кабінеті водія. Також послуга доступна при особистому зверненні до будь-якого сервісного центру МВС. 

Вартість послуги:

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  • спецпродукція (номерний знак) для легкових авто – 204 грн;
  • спецпродукція (номерний знак)  для мотоциклів –  92,4 грн;
  • три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн;
  • кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн;
  • графічний елемент – 500 грн.

Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: самостійно або з доставкою на відділення "Нової Пошти". Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві – в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19. 

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

Довідково: 

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Індивідуальний номерний знак – це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись. Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів, від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів –  від трьох до шести символів – від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.

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