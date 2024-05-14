Amazon Web Services оголосив про зміну керівництва

Керівник підрозділу хмарних обчислень Amazon Адам Селіпські йде у відставку, замість нього посаду займе Метту Гарману, керівнику відділу продажів і маркетингу.

Про це пише Bloomberg.

За словами директора Amazon Енді Джассі, Селіпські, який очолював AWS з 2021 року, залишить свою посаду в наступному місяці, "щоб перейти до наступного завдання".

Хмарний підрозділ, найбільший продавець орендованих обчислювальних потужностей і сховищ даних, вже давно забезпечує більшу частину операційного доходу Amazon.

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Минулого кварталу AWS повідомила про найбільше зростання продажів за рік і вперше за рік принесе понад 100 млрд доларів доходу протягом року.

Наразі підрозділ поспішає комерціалізувати послуги штучного інтелекту після того, як відстав від конкурентів Microsoft і Google Alphabe у виведенні на ринок власних великих мовних моделей.

Зазначається, що Селіпскі був правою рукою Джасі протягом перших років існування хмарної групи, виконуючи обов'язки операційного директора, де він керував продажами, маркетингом та іншими функціями. Він залишив компанію у 2016 році, щоб очолити Tableau, розробника інструментів візуалізації даних у Сіетлі, який згодом був проданий Salesforce.com.

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Друге перебування Селіпського в Amazon стало несподіванкою для багатьох співробітників AWS, які очікували, що Гарман отримає найвищу посаду.

Натомість Гарман розпочав свою кар’єру в AWS як стажер у 2005 році, через рік повернувся до роботи на повний робочий день і був одним із перших керівників продукту підрозділу.

Нагадаємо:

Хмарний підрозділ Amazon – Amazon Web Services (AWS) повідомив про скорочення сотні робочих місць.