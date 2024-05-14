Як працює державна система "Трембіта"

Бігати мають дані, а не люди – цю реальність для мільйонів українців створює система "Трембіта", перетворюючи електронні послуги на повсякденну зручність без черг та паперової тяганини.

Система створює взаємодію між реєстрами, завдяки чому дані передаються безпечно, швидко й непомітно. Наприклад, за лаштунками послуги є-Оселя через "Трембіту" відбувається обмін інформацією між 11-ма різними реєстрами.

А для українців ця послуга перетворюється в кілька кліків у "Дії". Загалом "Трембіта" зекономила українцям понад 59 тисяч років у чергах та понад 18 мільярдів гривень на транспорт.

Системі вже довіряють у держорганах – до "Трембіти" активно підключають все більше реєстрів, а станом на початок 2024-го в ній відбулося більше 5 мільярдів обмінів. Втім, навколо неї існує безліч міфів: від занепокоєнь безпекою даних до скептицизму щодо її ефективності.

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Міф 1 "Через "Трембіту" нечесний чиновник може легко отримати доступ до даних з будь-яких реєстрів!"

"Трембіта" не надає користувачам безпосередній доступ до всіх підключених до неї реєстрів. Взаємодія між реєстрами відбувається шляхом надсилання точкових запитів та отримання відповідей. Це забезпечує ефективний контроль та безпеку даних на високому рівні.

По-перше, закони встановлюють правила та обмеження про те, які дані може отримувати інформаційна система та як вона може їх обробляти. По-друге, державні органи ще додатково укладають договір про конкретну взаємодію - набір можливих дій та форматів даних, що встановлює чіткі правила обміну інформацією.

І, по-третє, програмне забезпечення на запит віддає тільки ті дані, які передбачені договором про інформаційну взаємодію. Додатково при самому обміні "Трембіта" перевіряє ще й права доступу до кожної взаємодії.

Наприклад, якщо державному органу для соціальних виплат треба дізнатися, чи знаходиться громадянин у шлюбі, то через взаємодію в "Трембіті" орган зможе отримати лише цю конкретну інформацію, а не всю інформацію про життєві події людини з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Уявімо, що "Трембіта" - це подорож залізницею. Кожен маршрут потягу - взаємодія, веде до певного міста - державного реєстру, але потяги курсують лише між тими містами, де встановлені залізничні колії - законно дозволені взаємодії.

Щоб потрапити на потяг, потрібен квиток, чим є запит на інформацію і документ - авторизація, що дозволяє вирушити в подорож. Таким чином "Трембіта" гарантує доступ до інформації тільки тим, хто має на це право, забезпечуючи безпеку даних.

"Трембіта" – децентралізована система, що означає забезпечення обміну даними між реєстрами в режимі "кожен з кожним окремо", і містить інформацію лише про факт здійснення обміну між двома реєстрами. Також "Трембіта" шифрує всі обміни даними між реєстрами за допомогою сертифікованої криптографії.

Безпека є одним з основних факторів, чому у 23 країнах впроваджена естонська платформа обміну даними X-Road, на основі якої побудована "Трембіта".

Крім цього в 2024 буде запущена ще одна інновація на основі "Трембіти" - підсистема моніторингу доступу до персональних даних. Це дозволить громадянам отримувати сповіщення у "Дії", якщо чиновник продивляється інформацію про них.

Така функція значно збільшить прозорість обробки даних і дасть змогу людям активніше контролювати використання особистої інформації. Цей механізм вже давно працює в Естонії, де кожний громадянин знає, хто і з яких причин отримує доступ до їхніх даних, і може вжити дій у випадку несанкціонованого доступу.

Міф 2 "Трембіта" занадто повільна і не забезпечить необхідну швидкість обміну даних для надання послуг громадянам"

За допомогою "Трембіти" відбуваються взаємодії між найнавантаженішими та найзатребуванішими реєстрами. Середня кількість обмінів між реєстрами у "Трембіті" становить понад 9 мільйонів на добу, а зафіксований рекорд - понад 14 мільйонів.

Яскравим прикладом є Державний реєстр фізичних осіб-платників податків Державної податкової служби, який має велику затребуваність через те, що допомагає ідентифікувати громадян при більшості державних послуг.

З 2020 року понад 2 млрд запитів до реєстру відбулось за допомогою "Трембіти" без затримок для громадян. Приклад Державного реєстру фізичних осіб-платників податків чітко демонструє, що "Трембіта" може забезпечити необхідну швидкість для взаємодії між будь-якими реєстрами.

Також в планах на 2024 розширення продуктивності, щоб обміни відбувались ще швидше, і їх було ще більше.

Міф 3 "У реєстрі дані поганої якості. Навіщо нам з кимось взаємодіяти?"

Саме завдяки "Трембіті" можна підвищити якість даних в реєстрі. Наприклад, можна перевірити паспортні дані громадян або отримати інформацію про померлих осіб. Оскільки виявляються невідповідності, то їх можна виправити, що сприяє підвищенню достовірності інформації у реєстрах.

Наприклад, до підключення до "Трембіти" реєстру військовозобовʼязаних Оберіг, повістки помилково могли приходити померлим людям. Взаємодії "Трембіти" сприяли підвищенню якості даних реєстру військовозабовʼязаних "Оберіг" з 27% до 88% завдяки отриманню достовірних відомостей з інших реєстрів.

У підсумку, "Трембіта" виступає як прогресивне технологічне рішення до управління державними даними в Україні. Це надійна, ефективна та безпечна система, яка забезпечує швидкий обмін даними між різними органами та є запорукою підвищення прозорості та відповідальності у державному управлінні.

Ця система відкриває нові можливості для поліпшення якості обслуговування громадян та підвищення довіри до державних структур.