Уламки "Шахедів" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині
У Львівській області внаслідок падіння уламків "Шахедів" було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа, яку вдалось оперативно загасили.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Зазначається, що вночі 9 квітня ворожі "Шахеди" намагалися атакувати Львівщину.
"Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області. На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили.", – повідомив Козицький.
Очільник Львівської ОВА додав, що інцидент обійшовся без жертв та постраждалих. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.
Нагадаємо:
Повітряні сили ЗСУ у ніч на вівторок знищили усі 20 "Шахедів" з 20, якими Росія атакувала Україну.