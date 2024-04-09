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Уламки "Шахедів" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині 

Вівторок, 9 квітня 2024, 10:02 - Ігор Пилипів

У Львівській області внаслідок падіння уламків "Шахедів" було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа, яку вдалось оперативно загасили.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Зазначається, що вночі 9 квітня  ворожі "Шахеди" намагалися атакувати Львівщину.

"Наші Сили ППО та мобільні вогневі групи збили усі безпілотники, які увійшли у повітряний простір Львівської області. На жаль, їхні уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили.", – повідомив Козицький.

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Очільник Львівської ОВА додав, що інцидент обійшовся без жертв та постраждалих. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

Нагадаємо:

Повітряні сили ЗСУ у ніч на вівторок знищили усі 20 "Шахедів" з 20, якими Росія атакувала Україну.

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війна Львів інфраструктура
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