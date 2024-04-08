Критично важливі: Мінкульт підтвердив право на бронювання для циркачів

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Мінкульт підтвердив Криворізькому, Харківському, Дніпровському, Одеському, Львівському циркам статус критично важливих для економіки й забезпечення життєдіяльності населення підприємств. Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації.

Про це йдеться у відповідних наказах на сайті Міністерства культури України.

Під наказ Мінкульту підпадають також Пересувний та Національний цирки України та "Державна циркова компанія України".

У документах зазначається, що усі ці підприємства відповідають критеріям організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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Крім циркових установ, відповідний статус отримали ансамбль "Гуцулія", Національна опера України, Львівська національна опера, Національний хор імені Г.Г. Верьовки та Національний симфонічний оркестр України.

Нагадаємо:

У Міністерстві культури каналам, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", підтвердили статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Їхні працівники отримують відстрочки від мобілізації.

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У Верховній Раді продовжують розробляти нову модель бронювання працівників, попри те що комітет з питань нацбезпеки під час розгляду законопроєкту №10449 про мобілізацію відхилив усі правки на цю тему.