Новини 14 травня: ЄС ухвалив план України для Ukraine Facility, майно ексчиновник на $30 млн знайшли в Дубаї

Про нерухомість експосадовців в Дубаї. Журналісти проєкту "Схеми" знайшли елітну нерухомість у житлових комплексах Дубаю в ОАЕ, придбану родичами колишніх українських високопосадовців, нардепів, суддів та прокурорів - загальна вартість знахідок становить близько 30 млн доларів.

Про ТЕС "Центренерго". На Зміївській і Трипільській ТЕС досі розбирають завали після ракетних ударів 22 березня і 11 квітня - розбір завалів точно буде тривати ще півтора-два місяці.

Про яхту Медведчука. Аукціонний дім, який мав організовувати продаж арештованої яхти RoyalRomance, відмовився від підписання договору. АРМА зазначає, що це пов'язано зі "спротивом Медведчука".

Про нові призначення в Кабміні. Уряд поклав виконання обов'язків міністра агрополітики на Тараса Висоцького, крісло міністра інфраструктури тимчасово займе Василь Шкураков.

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Про Ukraine Facility. Рада Європейського Союзу остаточно ухвалила план України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Цього року уряд розраховує залучити 16 мільярдів євро.

Про стан енергосистеми. У вівторок графіки обмеження електропостачання для промисловості будуть діяти з 16:00 до 7:00 ранку наступного дня (15 годин). Водночас у понеділок графіки обмеження споживання для промисловості діяли 14 годин.

Про санкції. Президент США Джо Байден 13 травня підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з Росії.

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Ексклюзиви ЕП

Війна бенефіціарів пандемії: чому Pfizer і Moderna судяться через вакцини проти Covid

Коли ажіотаж навколо пандемії почав вщухати, виробники вакцини вирішили зʼясувати, хто насправді є розробником "ліків проти Covid". Не заради визнання, а винятково з корисливих мотивів.

Баку не виправдав очікувань. Чому після року роботи Uklon залишає ринок таксі Азербайджану

Як український сервіс виклику таксі безуспішно виходив на ринки інших держав, а освоївся лише там, де єдиним конкурентом є російський "Яндекс".