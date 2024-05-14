Мінфін залучив 11,5 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП) 14 травня залучило до держбюджету понад 11,5 млрд грн.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Так, від розміщення 1-річних гривневих ОВДП під 15,25% вдалось залучити 3,04 млрд грн (ставка не змінилась).

А від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 3,11 млрд грн під 17% річних (минулого тижня ставка була 16,29%).

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При цьому розміщення паперів із терміном обігу понад три роки під 17,5% річних (ставка не змінилась) принесло держбюджету 3,13 млрд грн.

Також Мінфін розмістив облігації, номіновані в євро, на 53,6 млн з терміном погашення в 1 рік і ставкою 3,25%.

Нагадаємо:

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Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 30 квітня залучило до державного бюджету понад 7,2 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня залучило до державного бюджету понад 9,3 млрд грн.

Економічна правда