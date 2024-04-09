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Як війна вплинула на активність українців у мережі

Як війна вплинула на активність українців у мережі

Кількість активних інтернет-користувачів в Україні за період війни скоротилася на 5,8 млн. Які платформи найчастіше використовує бізнес для просування?
Вівторок, 9 квітня 2024, 08:11
Ігор Воловий
CEO і co-founder Elit-Web

Війна в Україні має колосальний вплив на всі сфери життя та бізнесу. Утім, зараз, після двох років від початку повномасштабного вторгнення росіян, можна констатувати: українська економіка вистояла.

Вистояли бізнес та диджитал-середовище. Те, наскільки активні українці в мережі, прямо впливає на бізнес у сфері e-commerce та інші бізнеси, які використовують мережу для просування своїх товарів та послуг.

Наскільки активні українці в мережі

За результатами дослідження DataReportal, у 2023 році в Україні було 28,5 млн інтернет-користувачів, а рівень проникнення інтернету в країні становив понад 79,2% від загальної кількості населення, що є доволі високим показником.

Утім, тут буде доречно враховувати демографічні зміни від початку великої війни. За даними DataReportal, у січні 2023 року населення України становило 36,07 млн осіб. Лише за рік воно скоротилося приблизно на 7,3 млн або на 16,8%. Значна кількість українців виїхала за кордон, а частина, на жаль, стала жертвами війни.

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Наразі доволі відчутною є різниця в кількості чоловіків та жінок: жінки становлять 54,2%, чоловіки – 45,8%. Найчисельніші вікові групи – 45-54 роки та 55-64 роки (15,1% кожна), тобто люди, які переважно не є активними користувачами інтернету. Частка українців віком 35-44 роки становить 16,8%, 25-34 роки – 10,8%. Інші вікові групи становлять менше 10% кожна.

Через серйозні демографічні зміни суттєво зріс середній вік населення країни: 43,9 року. Це також істотно впливає на диджитал-середовище. Дослідження Kepios підтверджує, що за 2022-2023 роки число активних інтернет-користувачів в Україні скоротилося на 5,8 млн осіб до 16,8%. Це приблизно та ж частка, що й скорочення населення після початку великої війни.

У DataReportal стверджують, що близько 7,5 млн українців не користувалися інтернетом у 2023 році (майже 21% населення). Однак у компанії підкреслюють, що ці дані можуть не бути обʼєктивними, адже проводити аналіз наразі складно. Багато українців перебувають на тимчасово окупованих територіях, а мільйони – в інших країнах, тому в реальності цифра може істотно відрізнятися.

У DataReportal говорять, що в січні в Україні було 26,7 млн користувачів соцмереж, що еквівалентно 74% від загальної чисельності населення країни. При цьому 22,6 млн українців віком від 18 років користувалися соцмережами, що становить 76,8% дорослого населення. Загалом 93,5% користувачів інтернету використовували принаймні одну платформу соціальних медіа.

Facebook в Україні

На початку 2023 року кількість користувачів Facebook в Україні сягала 12,85 млн осіб. Охоплення реклами на Facebook становило 35,6% від усього населення та 40,9% – від відповідної вікової аудиторії (від 13 років). Серед користувачів інтернету реклама Facebook охоплювала 45% аудиторії. Гендерний розподіл рекламної аудиторії Facebook виглядав так: 57,9% – жінки, 42,1% – чоловіки.

YouTube в Україні

За даними рекламних ресурсів Google, на початку 2023 року YouTube мав в Україні 26,7 млн користувачів. Охоплення реклами YouTube сягало 74% від загальної чисельності населення та 93,5% – від бази користувачів інтернету в країні. Серед аудиторії YouTube 53,1% становили жінки, 46,9% – чоловіки.

Instagram в Україні

Кількість користувачів Instagram в Україні на початку 2023 року становила 11 млн осіб. Охоплення реклами Instagram сягало 30,5% від усього населення, 35% – від відповідної вікової аудиторії (від 13 років), 38,5% – від бази інтернет-користувачів. Серед рекламної аудиторії Instagram 58,4% були жінки, 41,6% – чоловіки.

TikTok в Україні

На початку 2023 року TikTok в Україні мав 13,01 млн користувачів віком від 18 років. Реклама на TikTok охоплювала 44,2% дорослого населення країни та 45,5% – бази користувачів інтернету. Гендерний розподіл рекламної аудиторії в TikTok був таким: 53,3% – жінки, 46,7% – чоловіки.

 

Інші соціальні мережі

Facebook Messenger на початку 2023 року мав 7,75 млн користувачів. Охоплення реклами – 21,5% населення, 24,7% – відповідної вікової аудиторії (13+), 27,1% – інтернет-аудиторії. 61,6% рекламної аудиторії – жінки, 38,4% – чоловіки.

Професійна соцмережа LinkedIn нараховувала в Україні 4,3 млн зареєстрованих користувачів. Реклама LinkedIn охоплювала 11,9% населення, 14,6% – відповідної аудиторії (18+) та 15,1% – користувачів інтернету. Гендерний розподіл був таким: 45,7% – жінок, 54,3% – чоловіків.

Кількість користувачів Twitter (X.com) на початку 2023 року становила 595,9 тис осіб. Реклама Twitter охоплювала 1,7% населення, 1,9% – відповідної аудиторії (13+) та 2,1% – інтернет-користувачів. За даними самої платформи, 34,7% її рекламної аудиторії в Україні були жінки, 65,3% – чоловіки.

Тобто українці вкрай активні в соцмережах, використовують їх для підтримання звʼязку, обміну інформацією та новинами чи просто для проведення дозвілля.

На жаль, у звіті DIGITAL 2023 немає інформації про використання українцями Telegram, аудиторія якого після початку великої війни істотно зросла. Як свого часу повідомляла дослідницька компанія Kantar Ukraine, у квітні 2022 року кількість користувачів месенджера в Україні збільшилася на 5%.

Як буде розвиватися диджитал-сектор

Звісно, формувати обʼєктивні прогнози і тим паче говорити про їхню високу ймовірність у сучасних реаліях украй складно. Український диджитал-сектор, попри всі виклики війни, продемонстрував стійкість і здатність адаптуватися.

Хоча й відбулося скорочення користувачів інтернету та деяких соціальних мереж через вимушену еміграцію та демографічні втрати, велика частина українців залишається активними користувачами цифрових технологій.

У перспективі можна очікувати подальшого зростання проникнення швидкісного інтернету, особливо фіксованого широкосмугового доступу. У майбутньому відновлення інфраструктури в деокупованих регіонах, очевидно, стане одним з пріоритетів. Водночас покриття мобільного інтернету може тимчасово погіршитися через пошкодження телекомунікаційного обладнання.

Українці точно не стануть менше користуватися інтернетом. Тим паче, що підростає покоління зумерів, для яких інтернет – це невіддільна частина життя, а не просто джерело інформації чи інструмент комунікації. Тому попри все ми налаштовані оптимістично та дивимося в майбутнє з позитивом.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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