Злочевський, Богуслаєв та інші: "Схеми" знайшли майно родин експосадовців в Дубаї на $30 мільйонів

Журналісти проєкту "Схеми" знайшли елітну нерухомість у житлових комплексах Дубаю в ОАЕ, придбану родичами колишніх українських високопосадовців, нардепів, суддів та прокурорів - загальна вартість знахідок становить близько 30 млн доларів.

Як повідомляють "Схеми", йдеться, зокрема, про ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, експрезидента і екснардепа "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, лобіста концерну "ЄДАПС" та ексрегіонала Василя Грицака, колишнього суддю Артура Ємельянова та ексзаступника прокурора Одеської області Олега Корнілова.

"Дані про нерухомість отримані в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked. В основі - численні витоки інформації, переважно за 2020 та 2022 роки з Земельного департаменту Дубаю, а також комунальних підприємств, що перебувають у державній власності ОАЕ.

Ці дані отримав Вашингтонський центр оборонних досліджень (C4ADS), а згодом передав норвезькому фінансовому виданню E24 та Проєкту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), який координував роботу над ексклюзивним масивом даних десятків медіа з усього світу", - заначають українські розслідувачі.

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Зокрема, журналісти виявили, що Злочевський придбав двоє апартаментів у комплексі W Residences - The Palm на узбережжі Перської затоки на штучному острові-пальмі за 11 млн доларів.

"На момент купівлі нерухомості у 2019 році Злочевський вже не був при владі і згодом був оголошений у розшук через підозри в економічних злочинах. Поки тривав судовий процес, ексміністр переписав майно на доньку Анну Злочевську, яка і досі значиться власницею двох апартаментів", - пишуть "Схеми".

Журналісти звернулись до родини Злочевського з проханням про коментар через низку їхніх компаній, але відповіді поки не отримали.

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Крім цього, відповідно до даних з земельного реєстру Дубаю, експрезидент "Мотор Січі", підсанкційний В’ячеслав Богуслаєв разом з сином Олександром придбали 19 об’єктів нерухомості в різних елітних районах Дубаю у проміжку з 2009 по 2018 роки - це 11 апартаментів у таких комплексах як Al Msalli, Palme Couture Residences, Aquamarine, Burj Khalifa, Emirates Crown Tower та інших, а також вісім офісних приміщень у Jumeirah Business Centre 1 та у недобудованому комплексі Dubai Pearl.

Загальна вартість цієї нерухомості - понад 15 мільйонів доларів, підкреслюють "Схеми".

"Станом на момент публікації розслідування у власності Олександра Богуслаєва залишається п’ять об’єктів нерухомості у недобудові Dubai Pearl, а решта – продані, з виручкою у 3,5 мільйони доларів. Як з’ясували журналісти, за допомогою транзакцій, нерухомість родини Богуслаєвих також тривалий час здавалась в оренду - це могло принести 1,5 мільйона доларів прибутку", - додають журналісти.

Розслідувачі звернулись до сім’ї Богуслаєвих через їхнього адвоката з запитаннями про походження коштів, відсутність згадки про них та об’єкти нерухомості в ОАЕ в деклараціях екснардепа та питанням, чи були сплачені податки в Україні під час продажу цих об’єктів, але наразі відповіді не отримали.

Нині В’ячеслав Богуслаєв перебуває під вартою за низкою обвинувачень, зокрема, у державній зраді, пособництві країні-агресору та протидії ЗСУ, які сам експрезидент "Мотор Січі" відкидає.

Також "Схеми" виявили в Дубаї майно Світлани Ємельянової - колишньої дружини впливового судді часів Януковича Артура Ємельянова. Йдеться про три квартири в житловому комплексі Sadaf 6, кожна з яких площею 123 квадратні метри. Їхня загальна вартість - 1,8 млн доларів.

Ємельянов відмовився відповідати на питання розслідувачів по суті, посилаючись на те, що це нерухомість колишньої дружини.

"Раніше у розслідуванні "Схем" йшлося про те, що розлучення Ємельянових могло бути фіктивним для приховування іншого елітного майна за кордоном. Адже суддя регулярно відвідував Відень, де мешкала Світлана Ємельянова з дітьми, також колишнє подружжя продовжувало разом відпочивати та мати спільний побут. Сам суддя фіктивність розлучення заперечує", - пишуть "Схеми".

Як з'ясували також журналісти, придбала нерухомість у Дубаї і родина екснардепа-регіонала та лобіста концерну "ЄДАПС" Василя Грицака - двоє апартаментів загальною вартістю понад 700 тисяч доларів, у комплексах The Fairways North Tower та Ocean Heights.

"Нині одна з квартир записана на старшого сина Грицака, друга - на дружину та молодшого сина", - йдеться у матеріалі. У коментарі "Схемам" Василь Грицак заявив: "Я вперше від вас чую (про нерухомість в ОАЕ, - ред.). Я їх вам дарую! Поняття не маю. Вам подарунок! Немає і не було".

Повідомляється також що ексзаступник прокурора Одеської області Олег Корнілов придбав в Еміратах три квартири загальною вартістю понад 400 тисяч доларів. Дві з них - наприкінці 2011 та 2012 роках - на той момент Корнілов вже обіймав посаду заступника головного прокурора Одещини, а також у 2020 році - готельні апартаменти у преміум-комплексі Aykon City-Tower (вежа B), побудованому в безпосередній близькості від визначних пам’яток Дубаю.

Як зазначають "Схеми", сам прокурор був люстрований після Революції Гідності - його звільнили з посади, через що Корнілов звернувся до суду. У 2021 році поновився на посаді та отримав понад 2,3 мільйона гривень з бюджету за "вимушений прогул", а через рік звільнився.

"Відповідно до транзакцій, двоє апартаментів здавались в оренду і могли принести 135 тисяч доларів прибутку, згодом ще понад 250 тисяч – від продажу двох квартир (різниця від вартості – ред.).

В жодній з наявних декларацій експрокурор не згадав про нерухомість в Дубаї, а в коментарі журналістам заявив, що в нього "немає там квартир". Згідно з даними з Земельного департаменту Дубаю, він все ще значиться власником готельного номеру", - додають журналісти.

Економічна правда