Уряд реєструє рекордну кількість індустріальних парків у І кварталі 2024 року

Уряд в першому кварталі 2024 року зареєстрував 9 нових парків, що дорівнює кількості зареєстрованих протягом всього 2022 року та перевищує показник 2021 року, коли було зареєстровано 7 парків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, створення нових індустріальних парків сприятиме економічному зростанню, створенню робочих місць і зміцненню промислового потенціалу країни.

Так у першому кварталі 2024 року було зареєстрував 9 нових парків, що дорівнює кількості зареєстрованих протягом всього 2022 року та перевищує показник 2021 року, коли було зареєстровано 7 парків.

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Крім того, спеціалізація нових парків дуже різноманітна - від виробництва будівельних матеріалів до харчових продуктів. У дев'яти нових індустріальних парках буде створено орієнтовно 11 тис робочих місць, що сприятиме економічному розвитку та підвищенню рівня зайнятості в регіонах їх розташування.

Заступник міністра додав, що зацікавленість інвесторів у створенні індустріальних парків значна і цей рік має всі шанси стати рекордним за кількістю нових. З початку 2024 року було опрацьовано 29 пакетів документів щодо реєстрації індустріальних парків.

Водночас цього року з реєстру було виключено 4 парки, на території яких протягом трьох років з моменту реєстрації не здійснюється діяльність учасниками.

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Економічна правда.