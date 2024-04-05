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Украина предложила добавить к санкциям против РФ и Беларуси запрет авиатранзита

Пятница, 5 апреля 2024, 16:13 - Анастасия Жарикова

Украина в рамках санкционной политики предлагает ввести запрет авиатранзита в Российскую Федерацию и Беларусь.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы хотим предложить новую инициативу, новые санкции - запрет авиатранзита в Российскую Федерацию и Беларусь. Эта инициатива призвана ограничить экономический потенциал агрессора и усилить санкционное давление на врага", - пояснил глава Кабмина.

Он также отметил, что январская договоренность стран Балтии об унифицированном применении санкций делает их более эффективными и действенными.

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Напоминаем:

Япония расширит свой запрет на экспорт в Россию, включив в него 164 дополнительные промышленные товары, такие как литий-ионные батареи, газовые трубы и моторное масло.

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