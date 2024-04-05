Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти 86 юридичних та 7 фізосіб

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних санкцій проти 86 юридичних осіб, а також сімох фізичних, серед яких – громадяни іноземних держав.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

Згідно з додатками до рішення РНБО, 73 із 86 юридичних осіб, проти яких введені санкції, зареєстровані на підконтрольній уряду території Україні, ще два – у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області, три – в окупованому Севастополі. Місцезнаходженням решти юридичних осіб є Російська Федерація та Китай.

Обмежувальні заходи проти згаданих юридичних осіб введені на три та десять років.

Санкції терміном три роки запроваджені проти шістьох фізичних осіб: Вадима Альперіна, Олександра Єріміцюца, Юрія Кушніра, Ореста Адамчо, Віктора Шермана й Андрія Попова.

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Вадиму Альперіну на три роки заблокували активи, заборонили проводити будь-які торговельні операції, виводити капітал за територію країни, брати участь у приватизації тощо.

Обмежувальні заходи на 10 років введені проти Араіка Амірханяна. За даними "Миротворця", він причетний до рейдерських захоплень, організації нелегальних переправлень через державний кордон, відмивання грошей із подальшим виведенням у Росію та тимчасово окупований Крим.

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Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки провело обшуки в підконтрольних одеському бізнесмену складських, офісних та виробничих приміщеннях юридичних осіб.

Бюро не вказувало ім’я бізнесмена, але зазначало, що відносно нього було застосовано персональні санкції за контрабанду та 14 квітня 2021 року указом президента було припинено його громадянство. Опису правоохоронців відповідає одеський бізнесмен Вадим Альперін.

Вищий антикорупційний суд 12 жовтня 2023 року закрив кримінальне провадження проти одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський називав "одним із хрещених батьків контрабанди в Україні" та обіцяв подарунок за його пошук.

Бізнесмен Вадим Альперін обвинувачувався зі спільниками у створенні злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. За версією слідства, збитки склали понад 63,8 млн грн. Альперін також знаходиться під санкціями РНБО.

Підприємець Юрій Кушнір, засновник фірми "Чернівецький завод будівельних матеріалів" та охоронного агентства "Сокіл". Був обраний депутатом від "Партії регіонів" у Чернівецьку облраду в 2010 році.

У 2020 році був фігурантом у справі про хабар екс-голові облради сумою у 200 тисяч доларів. В ухвалі Вищого антикорупційного суду, йдеться про те, що тодішній голова Чернівецької обласної ради від партії Батьківщина Іван Мунтян за гроші Кушніра мав сприяти передачі в оренду санаторію "Брусниця" на 49 років.

Одеський бізнесмен Віктор Шерман, фірми якого займаються морськими вантажоперевезеннями. Спеціалізувався переважно на імпорті одягу, в основному з Китаю. Місцеві ЗМІ називають Шермана одним з партнерів Вадима Альперіна.