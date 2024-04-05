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Японія розширила санкції проти РФ, заборонивши експорт понад 160 промислових товарів

П'ятниця, 5 квітня 2024, 11:51 - Артур Крижний

Японія розширить свою заборону на експорт до Росії, включивши до неї 164 додаткові промислові товари, такі як літій-іонні батареї, газові труби та моторне мастило.

Про це повідомило міністерство торгівлі Японії, пише The Asahi Shimbun.

Останнє доповнення до японського списку експортного контролю в рамках санкцій проти дій Москви в Україні, включає також термостати, вироби з нітроцелюлози та деревообробні верстати. Воно набуде чинності 17 квітня, повідомило міністерство.

Заборона на імпорт російських алмазів для непромислового використання, про яку було оголошено після віртуальної зустрічі Японії та інших країн G7 з Президентом України Володимиром Зеленським у грудні, почне діяти 10 травня.

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Нагадаємо:

Японський уряд оголосив про запровадження санкцій проти 135 російських та повʼязаних з РФ компаній та фізичних осіб, які допомагали Росії обходити санкційні обмеження. Пакет також містить заборону імпорту непромислових алмазів з 1 січня 2024 року.

Японія санкції Росія РФ
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