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АРМА замінює управителя понад 120 об'єктів нерухомості ЖК "Воздвиженка"

П'ятниця, 5 квітня 2024, 16:07 - Артур Крижний

Національне агентство розшуку та менеджменту (АРМА) розпочало заходи із заміни управителя ТОВ "ЖК Воздвиженка" через неефективне управління 126 об’єктами нерухомості.

Про це повідомила голова Нацагентства Олена Дума.

Під час перевірок, проведених у 2023-2024 роках, було виявлено:

  • Ряд порушень по чотирьом із семи договорів управління.
  • Систематичне продовження управителем вчинення аналогічних порушень.

Наголошується, що комісія з контролю ефективності управління активами визнала неналежним управління активами за договором управління від 12 червня 2020 року №661, за яким здійснюється управління 126 об'єктами нерухомості.

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Відтак, за результатом визнання неналежним управління активами, згідно зі статтею 22 Закону про АРМА, розпочато заходи із заміни управителя.

У Нацагентстві зазначають, що всі передані в управління активи будуть і в надалі використовуватись суб’єктами господарювання, які їх орендують, за умови належної і повної сплати ними орендних платежів на рівні ринкових цін.

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нерухомість житло АРМА
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