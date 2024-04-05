АРМА заменяет управляющего более 120 объектов недвижимости ЖК "Воздвиженка"

Национальное агентство розыска и менеджмента (АРМА) начало мероприятия по замене управляющего ООО "ЖК Воздвиженка" из-за неэффективного управления 126 объектами недвижимости.

Об этом сообщила председатель Нацагентства Елена Дума.

Во время проверок, проведенных в 2023-2024 годах, было обнаружено:

Ряд нарушений по четырем из семи договоров управления.

Систематическое продолжение управляющим совершения аналогичных нарушений.

Отмечается, что комиссия по контролю эффективности управления активами признала ненадлежащим управление активами по договору управления от 12 июня 2020 года №661, по которому осуществляется управление 126 объектами недвижимости.

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Следовательно, по результатам признания ненадлежащим управления активами, согласно статье 22 Закона об АРМА, начаты мероприятия по замене управляющего.

В Нацагентстве отмечают, что все переданные в управление активы будут и в дальнейшем использоваться субъектами хозяйствования, которые их арендуют, при условии надлежащей и полной уплаты ими арендных платежей на уровне рыночных цен.