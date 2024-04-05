АРМА заменяет управляющего более 120 объектов недвижимости ЖК "Воздвиженка"
Национальное агентство розыска и менеджмента (АРМА) начало мероприятия по замене управляющего ООО "ЖК Воздвиженка" из-за неэффективного управления 126 объектами недвижимости.
Об этом сообщила председатель Нацагентства Елена Дума.
Во время проверок, проведенных в 2023-2024 годах, было обнаружено:
- Ряд нарушений по четырем из семи договоров управления.
- Систематическое продолжение управляющим совершения аналогичных нарушений.
Отмечается, что комиссия по контролю эффективности управления активами признала ненадлежащим управление активами по договору управления от 12 июня 2020 года №661, по которому осуществляется управление 126 объектами недвижимости.
Следовательно, по результатам признания ненадлежащим управления активами, согласно статье 22 Закона об АРМА, начаты мероприятия по замене управляющего.
В Нацагентстве отмечают, что все переданные в управление активы будут и в дальнейшем использоваться субъектами хозяйствования, которые их арендуют, при условии надлежащей и полной уплаты ими арендных платежей на уровне рыночных цен.