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АРМА заменяет управляющего более 120 объектов недвижимости ЖК "Воздвиженка"

Пятница, 5 апреля 2024, 16:07 - Артур Крыжный

Национальное агентство розыска и менеджмента (АРМА) начало мероприятия по замене управляющего ООО "ЖК Воздвиженка" из-за неэффективного управления 126 объектами недвижимости.

Об этом сообщила председатель Нацагентства Елена Дума.

Во время проверок, проведенных в 2023-2024 годах, было обнаружено:

  • Ряд нарушений по четырем из семи договоров управления.
  • Систематическое продолжение управляющим совершения аналогичных нарушений.

Отмечается, что комиссия по контролю эффективности управления активами признала ненадлежащим управление активами по договору управления от 12 июня 2020 года №661, по которому осуществляется управление 126 объектами недвижимости.

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Следовательно, по результатам признания ненадлежащим управления активами, согласно статье 22 Закона об АРМА, начаты мероприятия по замене управляющего.

В Нацагентстве отмечают, что все переданные в управление активы будут и в дальнейшем использоваться субъектами хозяйствования, которые их арендуют, при условии надлежащей и полной уплаты ими арендных платежей на уровне рыночных цен.

недвижимость жилье АРМА
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