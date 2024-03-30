Всі розділи
Укр / Рус

Китайський девелопер Wanda продає 60% акцій в угоді вартістю 8,3 мільярда доларів

Субота, 30 березня 2024, 12:25 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty images

Інвестори на чолі з приватною інвестиційною компанією PAG оголосила про інвестиції в розмірі 8,3 мільярда доларів за 60% акцій китайського девелоперського гіганта Dalian Wanda, який володіє ТЦ по всьому Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

У грудні минулого року PAG і Dalian Wanda Commercial Management Group спільно оголосили про підписання інвестиційної угоди про реструктуризацію Zhuhai Wanda Commercial Management, продаж 60% акцій Wanda реалізує ці домовленості.

Спільними інвесторами в угоді також виступили CITIC Capital, Інвестиційна адміністрація Абу-Дабі, Mubadala Investment Company та Ares Management Corporation.

Реклама:

Dalian Wanda збереже 40% акцій Newland Commercial Management.

Newland управляє 496 великими торговими центрами по всьому Китаю.

Економічна правда

Реклама:



Китай нерухомість компанії
Реклама:
Матеріали за темою
Під крилом Пекіна та Москви. Як КНДР заробляє "чорну" валюту на ядерні розробки 30 березня 2024, 08:30
Китай непрямо фінансує хуситів, купуючи нафту в Ірану – Politico 28 березня 2024, 17:35
США просять союзників запровадити жорсткіші обмеження на китайське виробництво чіпів 27 березня 2024, 18:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті