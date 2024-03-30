Китайський девелопер Wanda продає 60% акцій в угоді вартістю 8,3 мільярда доларів

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Інвестори на чолі з приватною інвестиційною компанією PAG оголосила про інвестиції в розмірі 8,3 мільярда доларів за 60% акцій китайського девелоперського гіганта Dalian Wanda, який володіє ТЦ по всьому Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

У грудні минулого року PAG і Dalian Wanda Commercial Management Group спільно оголосили про підписання інвестиційної угоди про реструктуризацію Zhuhai Wanda Commercial Management, продаж 60% акцій Wanda реалізує ці домовленості.

Спільними інвесторами в угоді також виступили CITIC Capital, Інвестиційна адміністрація Абу-Дабі, Mubadala Investment Company та Ares Management Corporation.

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Dalian Wanda збереже 40% акцій Newland Commercial Management.

Newland управляє 496 великими торговими центрами по всьому Китаю.

Економічна правда

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