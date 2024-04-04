Західні санкції обмежують можливості Росії з ремонту нафтопереробних заводів

Російська нафтова компанія "Лукойл" не змогла відремонтувати бензинову установку на своєму Нижньогородському НПЗ. Виявилося, що це можуть зробити лише в американській компанії UOP, яка пішла з РФ.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, інженери "Лукойлу" не змогли знайти необхідні запчастини самостійно. Єдина компанія, яка володіла необхідними знаннями для ремонту, виявилася американською UOP.

За словами джерел, близьких до компанії, установка просто зупинилася і не працює вже з січня. Через відсутність необхідних знань та обладнання в Росії, терміни ремонту залишаються невідомими.

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Внаслідок цього, за даними двох джерел, Нижньогородський нафтопереробний завод, четвертий за величиною в Росії, скоротив виробництво бензину на 40%

Це лише один із прикладів проблем, з якими зіштовхується російський нафтовий сектор. Західні санкції ускладнюють ремонт НПЗ, побудованих за допомогою американських та європейських інженерних компаній, пише видання.

Ситуацію погіршують українські атаки безпілотників, які цього року завдали ударів щонайменше по дюжині російських нафтопереробних заводів. В результаті, за оцінками Reuters, у першому кварталі 2024 року російські НПЗ скоротили виробництво на 14%.

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Експерти попереджають, що якщо атаки безпілотників триватимуть, а Росія не покращить свою систему протиповітряної оборони, Україна зможе зупиняти роботу російських НПЗ швидше, ніж Росія їх відремонтує.