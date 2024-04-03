Росіяни сподіваються відновити всі пошкодженні НПЗ до кінця весни

Росія планує вивести з ремонтів нафтопереробні заводи, які були пошкоджені, до початку червня.

Про це пише російський "Интерфакс" із посиланням на слова міністра енергетики РФ.

"Ремонти на заводах тривають. Ми плануємо вивести низку НПЗ із ремонтів у квітні-травні, можливо, до початку червня. Усі об'єкти, які мали пошкодження, будуть введені", - повідомив журналістам міністр енергетики Микола Шульгінов.

Нагадаємо:

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Атаки українських дронів по нафтогазовій галузі РФ стали можливими завдяки збільшенню дальності польоту та використанню ШІ для розпізнавання місцевості й цілі. При цьому, такі дрони повністю автономні й не потребують супутникового зв'язку.

Влада суб'єкта РФ республіки Татарстан заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого стався вибух і є постраждалі, раніше повідомляли, що в Єлабузі збирають "Шахеди".

В результаті спільної спецоперації української розвідки та Служби безпеки України, за даними джерел, було уражено установку первинної переробки нафти на НПЗ в російському Нижньокамську.

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Астраханський газопереробний завод, який належить "Газпрому", аварійно зупинив виробництво нафтопродуктів після ремонту напередодні.