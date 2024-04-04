Западные санкции ограничивают возможности России по ремонту НПЗ

Российская нефтяная компания "Лукойл" не смогла отремонтировать бензиновую установку на своем Нижегородском НПЗ. Оказалось, что это могут сделать только в американской компании UOP, которая ушла из РФ.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, инженеры "Лукойла" не смогли найти необходимые запчасти самостоятельно. Единственная компания, которая обладала необходимыми знаниями для ремонта, оказалась американской UOP.

По словам источников, близких к компании, установка просто остановилась и не работает уже с января. Из-за отсутствия необходимых знаний и оборудования в России, сроки ремонта остаются неизвестными.

Реклама:

Вследствие этого, по данным двух источников, Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, четвертый по величине в России, сократил производство бензина на 40%

Это лишь один из примеров проблем, с которыми сталкивается российский нефтяной сектор. Западные санкции затрудняют ремонт НПЗ, построенных с помощью американских и европейских инженерных компаний, пишет издание.

Ситуацию усугубляют украинские атаки беспилотников, которые в этом году нанесли удары по меньшей мере по дюжине российских нефтеперерабатывающих заводов. В результате, по оценкам Reuters, в первом квартале 2024 года российские НПЗ сократили производство на 14%.

Реклама:

Эксперты предупреждают, что если атаки беспилотников будут продолжаться, а Россия не улучшит свою систему противовоздушной обороны, Украина сможет останавливать работу российских НПЗ быстрее, чем Россия их отремонтирует.