Союзники РФ вимагають у лідерів ЄС не арештовувати заморожені російські активи

Країни, що підтримують Росію, вимагають від ЄС відмовитися від будь-яких планів щодо конфіскації державних активів Москви.

Про це повідомляє видання Politico.

"Представники Китаю, Саудівської Аравії та Індонезії намагаються переконати ЄС продовжувати протистояти тиску з боку США та Великої Британії щодо конфіскації понад 200 мільярдів євро російських державних активів, заморожених після вторгнення в Україну у лютому 2022 року", - пише видання.

"Ці країни дуже скептично ставляться до такої ідеї", - сказав один з чиновників. Їх турбує те, що "це створить прецедент". Іншими словами, ці країни бояться, що вони можуть стати наступними, хто втратить свої активи.

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На цей час будь-який план щодо конфіскації заморожених Європою російських активів та використання цих коштів для допомоги Україні відкладено. Особливо категорично проти виступають країни Західної Європи, які побоюються юридичних наслідків та потенційної дестабілізації єврозони.

Однак, враховуючи те, що Вашингтон і Лондон налаштовані рішуче, а це питання буде обговорюватися на зустрічі міністрів фінансів G7 наступного місяця, країни, які не вважають Володимира Путіна ворогом, не сидять склавши руки.

Вони вже бачили, як ЄС висунула більш обмежену пропозицію щодо використання доходів, отриманих від інвестування активів (на суму близько 2,5-3 мільярди євро на рік), при цьому 90% цих коштів піде на придбання зброї для України.

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І це також може впливати на мотивацію країн, які чинять тиск. Окрім побоювань щодо прецеденту, вони можуть діяти в інтересах Путіна та не бажати, щоб ЄС допомагала Україні на полі бою.

"Я б визнав, що росіяни могли попросити своїх друзів створити цей галас", - сказав старший дипломат з країни, що не входить до ЄС.