ЕС потребуется 50% тарифы, чтобы ограничить импорт китайских электромобилей - FT

Согласно новому анализу, ЕС придется ввести огромные таможенные тарифы на уровне около 50 процентов, чтобы остановить поток дешевых китайских электромобилей в блок.

Об этом пишет газета Financial Times.

Ожидается, что брюссельское антисубсидийное расследование по китайским электромобилям завершится в течение нескольких недель, но исследователи из Rhodium Group говорят, что любые карательные меры, скорее всего, будут слишком робкими, чтобы сдержать китайских автопроизводителей.

"Мы ожидаем, что Европейская комиссия введет пошлины в диапазоне 15-30%. Но даже если пошлины будут выше этого диапазона, некоторые китайские производители все равно смогут генерировать комфортную норму прибыли на автомобилях, которые они экспортируют в Европу, благодаря значительным преимуществам в расходах". , которыми они пользуются", – говорится в отчете.

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"Пошлины в диапазоне 40-50% – возможно, даже выше для вертикально интегрированных производителей, таких как BYD, – вероятно, будут необходимы для того, чтобы сделать европейский рынок непривлекательным для китайских экспортеров электромобилей".

К примеру, Seal U компании BYD продается за 20 500 евро в Китае и 42 000 евро в ЕС. Ориентировочная прибыль составляет 1300 евро и 14300 евро соответственно, что дает сильный стимул для экспорта, говорит Rhodium.

Импортеры уже платят 10-процентную пошлину в ЕС, что составляет примерно 2100 евро за автомобиль.

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"Согласно нашим расчетам, 30-процентная пошлина все равно оставила бы компании 15-процентную премию ЕС (4700 евро) по отношению к ее доходам в Китае, а это значит, что экспорт в Европу останется очень привлекательным", - говорится в отчете Rhodium .

BYD может даже снизить цены, чтобы достичь своей цели – захватить 5% рынка ЕС к 2025 году и 10% к 2030 году, говорится в отчете. "Многие другие китайские модели электромобилей по-прежнему будут иметь значительную надбавку к прибыли в ЕС".

Напомним:

С 2017 по 2023 год продажи электромобилей в Европейском Союзе росли втрое быстрее, чем установка зарядных станций.