Укрзалізниця передала два додаткових вагони для евакуації поранених
Четвер, 16 травня 2024, 18:15 -
АТ "Укрзалізниця" передала ще два модернізованих вагони для евакуації поранених.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Такі вагони обладнані генераторами для автономного живлення, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами та іншою технікою.
Таке обладнання дозволяє максимально безпечно транспортувати поранених різного ступеню важкості та надавати екстрену хірургічну і реанімаційну допомогу в дорозі.
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Загалом за два роки залізничниками переобладнано вже 68 вагонів для потреб медичної евакуації.
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