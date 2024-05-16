На Prozorro.Продажі вперше продали біткоїн
Четвер, 16 травня 2024, 17:59 -
У системі Prozorro. Продажі вперше продали 0,1 біткоїна.
Про це повідомляється на сайті Prozorro. Продажі.
"Через платформу Prozorro.Продажі виставлено на аукціон цифрову річ (Біткоін, BTC). Кількість: 0,1", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що початкова ціна лота становила 188 тис грн. За лот змагалось 13 учасників. Переможною стала ставка у 300 тис грн.
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Нагадаємо:
8 травня на Prozorro продажі виставили 0,1 біткойна, вперше в історії системи. Продавець пропонував купити 0,146 біткойна, що коштує приблизно 350 - 400 тис грн за ринковою вартістю.
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