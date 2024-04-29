Розгортання зарядних станцій в ЄС у 8 разів відстає від потреб

З 2017 по 2023 рік продажі електромобілів у Європейському Союзі зростали втричі швидше, ніж встановлення зарядних станцій.

Про це йдеться у звіті Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

У 2023 році в ЄС було встановлено більше 150 тис громадських зарядних станцій (у середньому менше 3 тис на тиждень), загальна кількість яких перевищила 630 тис. Втім, за планами Європейської комісії, до 2030 року в ЄС має бути встановлено 3,5 млн зарядних станцій.

інфографіка: ACEA

Досягнення цієї цілі означатиме відкриття близько 410 тис громадських зарядних точок на рік або майже 8 тис на тиждень. Проте, за оцінками ACEA, до 2030 року знадобиться 8,8 млн зарядних пристроїв.

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Щоб досягти цього, потрібно встановлювати 1,2 млн зарядних пристроїв на рік або понад 22 тис на тиждень.

"Комісія недооцінює кількість транспортних засобів на дорогах ЄС, яким знадобиться зарядний пристрій до 2030 року: їхня оцінка становить 30 млн од., проти 65 млн авто за розрахунками ACEA", – йдеться у звіті.

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