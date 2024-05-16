АРМА розшукало у США $4 мільйона українця, які він маскував під гумдопомогу

Агентство з розшуку та менеджменту активів розшукало приховані за кордоном активи громадянина України, якого підозрюють у розтраті 64 млн грн.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За інформацією слідства, зловмисник розтратив майно української компанії на більш як 64 млн гривень. Він перераховував кошти компанії на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Маскував таку свою діяльність він під виглядом надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям.

За словами заступника голови АРМА Павла Великоречаніна, завдяки співпраці АРМА та компетентних органів США вдалося оперативно розшукати майно за кордоном.

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"Ми розшукали приховані активи фігуранта кримінального провадження, які можуть бути пов'язаними з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Це об’єкти нерухомості, розміщені в США та рахунки в банківських установах. Їх сукупна вартість становить більш як 4 мільйони доларів США", - повідомив Павло Великоречанін.

Отримані дані про активи скеровано до правоохоронців для подальшого накладення арешту та конфіскації.

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Агентство з розшуку та менеджменту активів забезпечило надходження до держбюджету майже 47,5 млн гривень від реалізації карбамідно-аміачної суміші.