Ринок українських виробників-експортерів зоотоварів зростає другий рік поспіль – асоціація

Україна нарощує частку в світовому ринку виробників товарів та послуг для тварин: експорт а 2023 рік виріс в середньому на 20 відсотків в порівнянні з 2022.

Про це повідомляє об'єднання українських брендів-виробників товарі для домашніх тварин, Український Pet Alliance, з посиланням на дані учасників альянсу.

Зазначається, що компанії принесли більше 6 мільйонів євро податків у бюджет України, що на 27,6% більше ніж за 2022 рік (277 млн грн у 2023 р., 217 млн грн у 2022 р.).

"Ринок другий рік поспіль демонструє зростання. Наразі в альянс увійшло 90 відсотків найбільших українських виробників пет-товарів. Зріс виторг за рік в середньому в 1,5 рази", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється також, що що ринок другий рік поспіль демонструє зростання в грошовому еквіваленті - у 2023 році в Україні загальний обʼєм сфери зоотоварів й послуг виріс до 36 мільярдів гривень - це на 27,3% більше, ніж у 2022 році. При цьому темпи росту дохідності ринку зменшується в порівнянні з 2021 через війну.

"Якщо у 2022 році доходи галузі зберігалися на рівні показників аналогічного періоду 2021 року переважно за рахунок експортного продажу. То у 2023 році, у частини виробників дохід упав, а у частини є позитивний ріст.

Позитивна динаміка зростання доходу, наприклад, є у компанії Kormotech. Дохід зростає за рахунок збільшення об'ємів продажу власних брендів, як на ринку України, так і на експортних ринках, в основному за рахунок діючих клієнтів", - додали в асоціації.

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"За цей рік компанії поширили свою присутність на ринках США, Польщі, Румунії, Литви, Латвії, Туреччини, та Швеції.

Компанії за рік не скоротили свій штат, а дехто навіть розширив його. Зарплати працівникам майже всі учасники опитування підняли на суму від 10% до 40%", - йдеться також у повідомленні.

За прогнозами експертів, світовий ринок догляду за домашніми тваринами зросте з 295 млрд дол у 2022 році до 400 млрд дол у 2028 році, зростаючи в середньому на 5,22%.

Економічна правда