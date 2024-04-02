УЗ модернізувала електрички для маршрутів у двох областях

АТ "Укрзалізниця" оновила приміські електропоїзди на Полтавщині та Одещині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ще два модернізовані електропоїзди виходять на приміські маршрути Полтавщини та Одещини. У березні 2024 року на потужностях Укрзалізниці модернізували ЕР-9Е №656 та ЕПЛ-9Т №008", – йдеться в повідомленні.

Нові поїзди оснащені пандусами, з усіма зручностями для людей з інвалідністю, навігацією шрифтом Брайля, місцями для велосипедів та портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

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Так, ЕР-9E №656 вже обслуговує приміські маршрути на Одещині, ЕПЛ-9Т №008 возитиме пасажирів у приміському русі на Полтавщині.

Загалом у першому кварталі року "Укрзалізниця" модернізувала три електропоїзди.

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