У березні "Укрзалізниця" встановила рекорд з перевезень вантажів

У березні 2024 року "Укрзалізниця" перевезла у всіх видах сполучення рекордні від початку повномасштабного вторгнення Росії 16 мільйонів тонн вантажів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Це на 31% більше, ніж у березні 2023 року, та на 10% більше, ніж рекордного лютого 2024 року.

У березні через припортові станції було перевезено 5,3 мільйона тонн вантажів (2,7 мільйона тонн зернових), через західні прикордонні переходи – 3,4 мільйона тонн (484 тисячі тонн зернових).

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На експорт минулого місяця залізницею було перевезено 8 мільйонів тонн вантажів, з них 3,2 мільйона тонн – зернові вантажі. Загалом на експорт перевезено 51% від усіх вантажів. Він зріс до березня 2023 року на 53,7%.

У внутрішньому сполученні, що за обсягами вчергове поступилося першістю експорту, у березні було перевезено 7 мільйонів тонн, що на 11% більше березня 2023 року. Імпортні перевезення зросли на 65% до березня 2023 року й становили 808,3 тисячі тонн.