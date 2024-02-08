Укрзалізниця назвала найпопулярніші маршрути електричок
Четвер, 8 лютого 2024, 20:35 -
АТ "Укрзалізниця" назвала найпопулярніші маршрути приміського сполучення регіональних філій.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Зазначається, що щоденно у приміському сполученні Укрзалізниця перевозить понад 110 тисяч пасажирів.
Торік найбільш популярними напрямками (маршрутами) були такі:
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- у столичному регіоні – Київ – Фастів; Київ – Ніжин; Київ – Козятин;
- у західному регіоні – Львів – Трускавець; Львів – Мукачево;
- у східному регіоні – Харків – Лозова, Краматорськ – Харків;
- у центральному регіоні – Дніпро – Кам’янське;
- у південному регіоні – Одеса – Роздільна; Одеса – Вапнярка.
Найбільше пасажирів серед шести регіональних філій у 2023 році перевезла Південно-Західна залізниця – майже 21 млн - половину від усього обсягу перевезених пасажирів у приміському сполученні.
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"Укрзалізниця" невдовзі збирається запустити другий приміський маршрут системи Dnipro City Express за маршрутом Дніпро – Синельникове.
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