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Укрзалізниця назвала найпопулярніші маршрути електричок 

Четвер, 8 лютого 2024, 20:35 - Анастасія Жарикова

АТ "Укрзалізниця" назвала найпопулярніші маршрути приміського сполучення регіональних філій.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що щоденно у приміському сполученні Укрзалізниця перевозить понад 110 тисяч пасажирів.

Торік найбільш популярними напрямками (маршрутами) були такі:

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  • у столичному регіоні – Київ – Фастів; Київ – Ніжин; Київ – Козятин;
  • у західному регіоні – Львів – Трускавець; Львів – Мукачево;
  • у східному регіоні – Харків – Лозова, Краматорськ – Харків;
  • у центральному регіоні – Дніпро – Кам’янське;
  • у південному регіоні – Одеса – Роздільна; Одеса – Вапнярка.

Найбільше пасажирів серед шести регіональних філій у 2023 році перевезла Південно-Західна залізниця – майже 21 млн - половину від усього обсягу перевезених пасажирів у приміському сполученні.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" невдовзі збирається запустити другий приміський маршрут системи Dnipro City Express за маршрутом Дніпро – Синельникове.

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Економічна правда
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