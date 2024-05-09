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Міненерго: у четвер можливе застосування обмежень споживання для промисловості

Четвер, 9 травня 2024, 11:22 - Артур Крижний

Внаслідок значних пошкоджень енергооб’єктів минулої доби обмежувалося електропостачання промислових споживачів. Застосування обмежень для промисловості можливе і сьогодні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Так, сьогодні можливі обмеження споживання для промисловості.

"Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії від Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається й у години вечірнього максимуму споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

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Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні.

Нагадаємо:

8 травня ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях. Повідомлялося, що у вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

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Згодом Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений був обмежити енергопостачання промисловості та бізнесу з 18:00 до 23:00.

Міненергетики електроенергія енергетика Україна
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