Рада звільнила віцепрем’єра Кубракова

Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. За - 272 голоси", - повідомив він.

Нагадаємо:

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Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков не обговорював постанову про своє звільнення з керівництвом фракції "Слуга народу" та очільником уряду Денисом Шмигалем. Він не був запрошений на засідання фракції та профільного комітету.

Народні депутати зі "Слуги народу" на засіданні фракції в середу вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепремʼєра з питань відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

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