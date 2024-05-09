Всі розділи
Укр / Рус

Рада звільнила віцепрем’єра Кубракова

Четвер, 9 травня 2024, 10:47 - Артур Крижний

Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. За - 272 голоси", - повідомив він.

Нагадаємо:

Реклама:

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков не обговорював постанову про своє звільнення з керівництвом фракції "Слуга народу" та очільником уряду Денисом Шмигалем. Він не був запрошений на засідання фракції та профільного комітету.

Народні депутати зі "Слуги народу" на засіданні фракції в середу вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепремʼєра з питань відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Реклама:

уряд Верховна рада Мінвідновлення
Реклама:
Матеріали за темою
"Шмигаль зі мною це рішення не обговорював": Кубраков відреагував на постанову про звільнення 9 травня 2024, 10:33
У Раді зареєстрували постанову про звільнення Кубракова 9 травня 2024, 09:36
Як підвищити ефективність державного управління 8 травня 2024, 08:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті