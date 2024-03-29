Обстріли Одещини зупинили вивантаження зерна у портах приблизно на 5 діб – УЗ

Учасники зернового ринку і вантажовідправники втратили через повітряні тривоги, що пролунали в Одеському регіоні за останні тижні, приблизно пʼять діб вивантаження.

Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на нараді з учасниками зернового ринку, пише "Інтерфакс-Україна".

"Якщо помножити цю кількість на обсяг середньодобового вивантаження, то можна побачити, що втрати становлять близько 7 тис вагонів", - додав Ткачов.

За його словами, перебої в роботі портів Великої Одеси призвели до збільшення накопичення вагонів у 6,9 раза - до 8772 од.

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Ткачов також повідомив, що за останній тиждень скоротився обсяг середньодобового вивантаження зернових в одеських портах - на 41 вагон, до 1408 од. на добу.

Знизилося також вивантаження зернових у портах Дунаю - на сім вагонів - до 102 одиниць на добу. Водночас черга в цьому напрямку зменшилася до 511 із 658 вагонів із зерном.

Економічна правда

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