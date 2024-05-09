У квітні попит на гібридні авто в Україні зріс на 43% відносно минулого року

У минулому місяці автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 43% більше, ніж торік.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

Частка нових авто в цій кількості становила 51%, проти 71% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (219 од.). Другий результат у NISSAN X-Trail (85 од.). Третій за популярністю - MERCEDES-BENZ GLE (60 од.)

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В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (101 од.)

Також у лідерській трійці: TOYOTA RAV-4 (68 шт.) та TOYOTA Prius (60 шт.).

Нагадаємо:

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Автопарк України у квітні 2024 року поповнили понад 4,2 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з квітнем 2023 року попит на електромобілі зріс удвічі.