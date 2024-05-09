Всі розділи
Укр / Рус

У квітні попит на гібридні авто в Україні зріс на 43% відносно минулого року

Четвер, 9 травня 2024, 09:59 - Артур Крижний

У минулому місяці автопарк України поповнили майже 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 43% більше, ніж торік.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром". 

Частка нових авто в цій кількості становила 51%, проти 71% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 (219 од.). Другий результат у NISSAN X-Trail (85 од.). Третій за популярністю - MERCEDES-BENZ GLE (60 од.)

Реклама:

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (101 од.)

Також у лідерській трійці: TOYOTA RAV-4 (68 шт.) та TOYOTA Prius (60 шт.).

Нагадаємо:

Реклама:

Автопарк України у квітні 2024 року поповнили понад 4,2 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з квітнем 2023 року попит на електромобілі зріс удвічі.

автопром авто попит Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Попит на електромобілі в Україні подвоївся: що обирали українці у квітні 8 травня 2024, 12:32
Українці стали у 6 разів частіше дарувати автомобілі 24 квітня 2024, 10:58
Українці стали купувати більше авто преміумкласу: де найбільше купували 22 квітня 2024, 09:46
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті