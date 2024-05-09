Всі розділи
Укр / Рус

"Шмигаль зі мною це рішення не обговорював": Кубраков відреагував на постанову про звільнення

Четвер, 9 травня 2024, 10:33 - Артур Крижний
 

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков не обговорював постанову про своє звільнення з керівництвом фракції "Слуга народу" та очільником уряду Денисом Шмигалем. Він не був запрошений на засідання фракції та профільного комітету.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", - написав він.

Він додав, що завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи Міністерства за всіма напрямками у його відповідальності.

Реклама:

Нагадаємо:

Народні депутати зі "Слуги народу" на засіданні фракції в середу вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепремʼєра з питань відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Реклама:
Мінвідновлення уряд Рада
Реклама:
Матеріали за темою
У Раді зареєстрували постанову про звільнення Кубракова 9 травня 2024, 09:36
В Україні за гроші USAID збудували лоцманське судно 2 травня 2024, 20:13
ДІАМ оштрафував Могилянку на 180 тисяч: університет подаватиме до суду 2 травня 2024, 14:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті