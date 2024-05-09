"Земельний банк": Рада затвердила розподіл доходів від оренди держземель

Верховна Рада ухвалила зміни до бюджетного кодексу, які мають врегулювати розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

"Зроблено ще один важливий крок для старту проєкту "Земельний банк".Через прийняті Верховною Радою зміни до Бюджетного кодексу врегульовано розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, які будуть стартовою ціною на аукціонах з передачі земель в оренду", – зазначив Коваль.

За його словами, тепер 90% від таких надходжень йтимуть до державного бюджету, а 10% - до місцевих бюджетів.

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Відповідні зміни дозволять значно збільшити доходи державного бюджету завдяки прозорому ринку оренди землі через "Земельний банк". Також надходження місцевих бюджетів збережуться на поточному рівні.

Крім того, в перспективі це може збільшити доходи місцевих бюджетів завдяки виведенню з тіні орендних відносин.

"Команда ФДМУ працює над тим, щоб "Земельний банк" запрацював якнайшвидше. Нагадаю, у першому пулі заплановано передати в оренду через онлайн-аукціони понад 100 тис. га с/г земель", – додав Коваль.

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Економічна правда.